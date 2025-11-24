Camion si ribalta, 8 morti tra i sostenitori dell'opposizione in Honduras

AGI - Almeno otto persone sono morte e circa 30 sono rimaste ferite dopo che un camion che trasportava sostenitori dei partiti di opposizione, il Partito Liberale e il Partito Nazionale, si è ribaltato domenica durante un comizio elettorale nell'Honduras occidentale, ha riferito la Segretaria del Parlamento Ange'lica Smith.
L'incidente è avvenuto mentre i sostenitori di entrambi i partiti attraversavano il comune di San Jose' de Colinas, nel dipartimento di Santa Barbara, ha dichiarato Smith sui social media. "Un tragico incidente nella carovana del PNH (Partito Nazionale) e del PLH (Partito Liberale) ha causato finora la morte di otto persone", ha affermato il funzionario.
Gli occupanti del camion si stavano dirigendo verso il villaggio di San Miguel de Lajas dopo aver partecipato a un comizio politico al termine delle campagne elettorali dei Partiti Nazionale e Liberale.
I soccorritori non hanno ancora confermato se tra i morti o i feriti ci siano minorenni. Smith ha affermato di condividere "il dolore che oggi affligge la popolazione di (San Jose' de) Colinas e l'intero dipartimento" e di rimanere in "costante comunicazione" con i sindaci Luis Perdomo e Amable de Jesu's Herna'ndez, che "hanno già attivato le squadre di soccorso" per assistere le vittime e trasportare i feriti in strutture mediche.
Le autorità locali e le squadre di soccorso rimangono nella zona per affrontare la situazione, mentre proseguono le indagini sulle cause dell'incidente. Gli agenti della Direzione Nazionale delle Strade e dei Trasporti stanno lavorando per determinare se l'incidente sia stato causato da velocità eccessiva o da sovraccarico del veicolo.