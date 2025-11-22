Brasile, arrestato l'ex presidente Bolsonaro

AGI - L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato arrestato in esecuzione di un mandato di arresto preventivo emesso dalla Corte Suprema Federale.
Lo riferisce la Polizia Federale brasiliana in una nota. Si tratta di una detenzione cautelare, sottolinea 'O Globo', e non della pena di 27 anni e tre mesi di carcere a cui, lo scorso settembre, è stato condannato Bolsonaro per tentato colpo di stato militare.
L'ex presidente è stato condotto presso la Sovrintendenza della Polizia Federale, dove sarà trattenuto in una sala di rappresentanza, spazio riservato alle autorità e alle figure pubbliche di alto rango. L'ex presidente è stato arrestato intorno alle 6 del mattino e il convoglio che lo trasportava e' arrivato alla sede della Polizia Federale alle 6:35.