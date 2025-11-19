Cacciata dalla magistratura la giudice che partecipò al documentario sul processo Maradona

AGI - La magistratura argentina ha rimosso dall'incarico la giudice Julieta Makintach per la sua partecipazione a un documentario clandestino sul processo per la morte di Diego Maradona, mentre era membro della giuria.
Lo scandalo ha portato all'annullamento, lo scorso maggio, del processo che mirava a determinare la responsabilità dell'equipe medica di Maradona nella sua morte avvenuta nel 2020, il cui nuovo processo inizierà a marzo. Secondo la sentenza unanime di impeachment, la giudice ha commesso, tra le altre accuse, abuso di potere. Oltre alla rimozione, le è stato vietato di ricoprire qualsiasi altro incarico nella magistratura.
La difesa della giudice
Makintach, 48 anni, non era presente all'udienza pubblica tenutasi in un'aula gremita di persone nella città di La Plata, 60 km a sud di Buenos Aires. Nelle udienze precedenti, aveva chiesto l'assoluzione. "Ho commesso un errore e non avrei mai immaginato che questo materiale privato avrebbe avuto conseguenze così monumentali. Chiedo scusa alla famiglia", aveva dichiarato Makintach.
Le accuse e il documentario
Il giudice rimosso sostiene di aver accettato di rilasciare un'intervista, ma di non sapere che avrebbero realizzato un documentario sul caso Maradona. Tuttavia, il tribunale ha accolto la richiesta dell'accusa, che l'accusava di aver mentito e di aver autorizzato l'ingresso della troupe cinematografica in tribunale. Il gruppo ha filmato le udienze per un documentario intitolato "Giustizia Divina", la cui registrazione è stata rinvenuta durante le perquisizioni.
Conseguenze e reazioni della famiglia
Il filmato ha portato all'annullamento del processo dopo oltre 20 udienze e 44 testimonianze, tra cui quelle delle figlie di Maradona, Dalma, Gianinna e Jana, che dovranno testimoniare di nuovo. "Sono stati cinque anni di lunga lotta per la famiglia Maradona. Oggi siamo tutti qui per garantire che questo giudice paghi ciò che merita e aspettiamo che il processo per la morte di Diego inizi il 17 marzo", ha detto Veronica Ojeda, ex compagna di Maradona e madre del figlio più giovane della stella scomparsa, entrando in tribunale con il figlio. Il suo avvocato, Mauro Baudry, ha espresso la sua soddisfazione per la rimozione del giudice. "Quello che andava fatto è stato fatto. Oggi non dovremmo parlare di questo, ma piuttosto di giudicare gli assassini di Diego Maradona", ha detto uscendo dal tribunale.