La Francia chiede all'Arabia Saudita l'estradizione di 14 narcotrafficanti

AGI - Il ministro della Giustizia Gerald Darmanin ha chiesto all'Arabia Saudita l'estradizione di "circa quindici" presunti trafficanti di droga "particolarmente preoccupanti" ricercati dalla Francia. Molti di questi sono stabiliti nel Paese mediorientale, come scritto su X dal ministro Darmanin. L'esponente di governo ha precisato di aver inviato un elenco ai suoi omologhi, aggiungendo che "dall'inizio dell'anno, quattordici importanti trafficanti di droga sono stati arrestati e poi estradati in Francia per essere incarcerati, in particolare nelle carceri di massima sicurezza che abbiamo creato, e processati".
"Per la prima volta, gli Emirati Arabi Uniti hanno accettato di sequestrare una quarantina di appartamenti", ha annunciato Darmanin su X, aggiungendo di aver fornito alle autorità emiratine "un elenco di beni per un valore di decine di milioni di euro", tra cui "appartamenti e ville di lusso acquistati in contanti o con criptovalute". Questa procedura di sequestro è "in corso", secondo fonti vicine al ministro.
Il sequestro dei beni e il dibattito pubblico in Francia
Personaggi di spicco del narcotraffico francese si sono stabiliti a Dubai, dove hanno talvolta accumulato ingenti patrimoni immobiliari. La visita di Darmanin negli Emirati Arabi Uniti giunge in un momento in cui la lotta al narcotraffico e le sue carenze sono al centro del dibattito pubblico in Francia dopo l'assassinio, avvenuto il 13 novembre, di Mehdi Kessaci, fratello di un attivista antidroga, ucciso a colpi d'arma da fuoco in pieno giorno a Marsiglia. "La sicurezza in Francia dipende anche dagli Emirati", e questi narcotrafficanti devono essere combattuti "colpendoli dove fa male: il portafoglio, a livello internazionale", secondo Darmanin.
L'approccio di Macron: droga e terrorismo
Accompagnato dal suo collega, il ministro degli Interni Laurent Nunez, Darmanin dovrebbe recarsi a Marsiglia domani. Ieri, il presidente Emmanuel Macron ha chiesto lo stesso approccio sia nei confronti del traffico di droga che del "terrorismo", a seguito di una riunione d'urgenza sull'argomento tenutasi all'Eliseo.
Le denunce di Marsiglia e l'allentamento della polizia
In un articolo d'opinione pubblicato su Le Monde, Amine Kessaci ha espresso il suo rammarico per il fatto che la protezione della polizia di cui aveva beneficiato non sia stata estesa alla sua famiglia. L'altro suo fratello, Brahim, è stato assassinato nel 2020, all'età di 22 anni, in un regolamento di conti legato alla droga. "Penso che la dottrina della polizia dell'ultimo anno non sia stata quella giusta. Credo che ci sia stato un allentamento sulla questione del traffico di droga", ha denunciato Benoit Payan, sindaco di Marsiglia, sull'emittente Rtl.