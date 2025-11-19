Crollo iscrizioni studenti internazionali USA, colpa di Trump

AGI - Crollano le iscrizioni di studenti internazionali a college e università statunitensi. Il calo quest'anno è stato del 17% ed è dovuto alle restrizioni sui visti per studenti e alle altre politiche imposte dall'amministrazione Trump.
Tra le università che hanno segnalato all'istituto no-profit Institute of International Education un calo delle nuove iscrizioni, il 96% ha dichiarato che le preoccupazioni relative alle richieste di visto sono state un fattore determinante, mentre il 68% ha citato le restrizioni di viaggio. All'indagine hanno partecipato 825 istituti di istruzione superiore statunitensi.
Visti e ammissione: l'impatto dei ritardi
Secondo molte scuole, i lunghi tempi di attesa nel rilascio dei visti o la sospensione temporanea del rilascio hanno avuto un impatto sulla possibilità degli studenti di ottenere l'ammissione. Questo ritardo burocratico scoraggia i potenziali candidati e influisce direttamente sul processo di iscrizione.
Il contributo economico degli studenti stranieri
Come riporta il Bureau of Economic Analysis, circa 1,2 milioni di studenti internazionali hanno studiato negli Stati Uniti durante l'anno accademico 2024-2025, secondo le stime dell'Association of International Educators, un'organizzazione no-profit, e hanno contribuito per circa 55 miliardi di dollari all'economia statunitense nel 2024,
Molti studenti internazionali non hanno diritto agli aiuti finanziari e pagano l'intera retta, rappresentando un'importante fonte di reddito per le scuole che cercano di compensare il calo delle iscrizioni nazionali, l'aumento dei costi operativi e i tagli ai finanziamenti governativi. La loro presenza è cruciale per la sostenibilità finanziaria degli istituti.
Dati sul calo e il ruolo cruciale dell'India
Secondo il rapporto, circa il 29% degli istituti ha registrato un aumento delle nuove iscrizioni internazionali, il 14% è rimasto stabile e il 57% ha registrato un calo. La maggior parte degli istituti ha segnalato un calo delle nuove iscrizioni tra gli studenti indiani e probabilmente è questo a determinare il calo complessivo a livello nazionale: l'India è la principale fonte di studenti internazionali negli istituti di istruzione superiore statunitensi.