La Francia fornirà i Caccia Rafale all'Ucraina

AGI - Il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato un accordo per l'acquisizione da parte di Kiev di un massimo di 100 aerei da combattimento e altro materiale bellico, inclusi droni, a sostegno dell'Ucraina nella lotta all'invasione russa. La consegna dei caccia Rafale, il fiore all'occhiello dell'aviazione da combattimento francese, è prevista, secondo la lettera d'intenti, solo nell'arco di 10 anni, sebbene la produzione di droni e intercettori inizierebbe entro la fine di quest'anno, ha affermato Macron.
L'annuncio, fatto durante la visita di Zelensky a Parigi, è arrivato in un momento in cui il leader ucraino ha bisogno di sostegno dopo le battute d'arresto della scorsa settimana dovute a uno scandalo di corruzione in patria, all'avvicinamento delle forze russe alla città ucraina di Pokrovsk e ai continui attacchi aerei di Mosca. Macron ha riconosciuto che questo è attualmente un "momento difficile" nel conflitto, innescato dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. "Solo la Russia sta prendendo la decisione di continuare questa guerra e di intensificarla", ha dichiarato ai giornalisti insieme a Zelensky, accusando la Russia di avere una "dipendenza dalla guerra".
Ma il leader francese ha affermato di sperare che "la pace venga ottenuta prima del 2027", quando scadrà il suo mandato, aggiungendo che allora sarà necessaria una "rigenerazione" dell'esercito ucraino in modo che sia "in grado di dissuadere qualsiasi nuova incursione" da parte della Russia. La lettera d'intenti firmata dai due leader presso la base aerea francese di Villacoublay definisce possibili contratti futuri per l'Ucraina per l'acquisizione di 100 caccia Rafale "con le relative armi", ha affermato la presidenza francese.
Dettagli dell'accordo e sostegno finanziario
Presenta inoltre accordi per i sistemi di difesa aerea SAMP-T di nuova generazione in fase di sviluppo, i sistemi radar e i droni. "È un accordo storico", ha detto Zelensky. Il presidente ucraino ha già firmato una lettera d'intenti per l'acquisto di 100-150 caccia Gripen svedesi. La Francia ha consegnato caccia Mirage a Kiev, ma questa è la prima volta che vengono promessi aerei Rafale. I dettagli finanziari non sono stati resi noti, ma la Francia intende attingere al proprio contributo di bilancio e utilizzare meccanismi di prestito congiunti dell'UE, nonostante il rischio di una potenziale resistenza tedesca, per aiutare Kiev a finanziare l'accordo.
La visita di Zelensky in Francia è stata la sua nona da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina e arriva prima di quello che gli analisti prevedono sarà un inverno difficile per Kiev, con Mosca che preme sul campo di battaglia. Nella notte, attacchi russi hanno ucciso tre persone in una città nella regione orientale di Kharkiv, ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare.