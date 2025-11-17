Londra minaccia il blocco dei visti fino alla riforma dell'asilo

AGI - Il governo britannico ha minacciato di vietare i visti a tre paesi africani a meno che non accettino il rimpatrio dei migranti irregolari, mentre il ministro degli Interni si appresta ad annunciare radicali cambiamenti al sistema di asilo.
La Gran Bretagna ha dichiarato che avrebbe smesso di concedere visti ai cittadini di Angola, Namibia e Repubblica Democratica del Congo a meno che i paesi non accettassero il rimpatrio dei "loro criminali e immigrati clandestini", ha dichiarato il ministero degli Interni in una nota. Il ministro degli Interni Shabana Mahmood avrebbe dovuto annunciare più tardi in giornata che il governo ha definito "le riforme più radicali per contrastare l'immigrazione clandestina nei tempi moderni".
L'immigrazione è diventata una questione fortemente divisiva in Gran Bretagna negli ultimi anni, alimentando il sostegno al partito di estrema destra Reform UK. La retorica e le misure intransigente di Mahmood mirano a limitare i richiedenti asilo che attraversano la Manica dalla Francia alla Gran Bretagna su piccole imbarcazioni, ma sono ampiamente viste come un tentativo di riconquistare il sostegno pubblico a Reform, che ha superato il Partito Laburista al governo nei sondaggi di popolarità.
Riprendendo i divieti di viaggio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il ministero dell'Interno ha affermato che "i tre Paesi rischiano sanzioni per la loro inaccettabile scarsa cooperazione e per le procedure di rimpatrio ostruzionistiche".
Il ministro della Sicurezza delle frontiere e dell'asilo Alex Norris ha dichiarato a Sky News che i Paesi hanno "un mese di tempo per sistemare la situazione". Il governo ha anche affermato che avrebbe preso in considerazione misure simili contro altri Paesi.
Tra queste, un "freno di emergenza" sui visti per le persone provenienti da Paesi con alti tassi di richieste di asilo, che si recano nel Regno Unito per vie legali. Nonostante un aumento delle richieste di asilo presentate, il numero di decisioni positive iniziali concesse dalle autorità britanniche è diminuito dal 2023 al 2024, secondo gli ultimi dati governativi.
Negli ultimi anni, migliaia di visti sono stati concessi nell'ambito di programmi umanitari per ucraini, afghani e residenti di Hong Kong. Altre misure previste, ispirate al rigido sistema di asilo danese, includeranno la fine dei benefici automatici per i richiedenti asilo e una drastica riduzione delle tutele per i rifugiati.
Una delle proposte più controverse, condannata sia da organizzazioni benefiche che dai legislatori laburisti, prevede la riduzione della durata dello status di rifugiato da cinque anni a 30 mesi. I rifugiati vedranno la loro protezione "rivista regolarmente" e saranno costretti a tornare nei loro paesi d'origine una volta che questi saranno considerati sicuri. Dovranno inoltre attendere 20 anni, invece degli attuali cinque, prima di poter richiedere la residenza permanente.
"Dovremmo accogliere e integrare, non creare questa situazione di limbo e alienazione perpetui, che non aiuta i rifugiati e non aiuta la società", ha dichiarato il deputato laburista Tony Vaughan al programma Today della BBC.