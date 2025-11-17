Le forti piogge in Vietnam hanno provocato 6 morti

AGI - Le frane provocate dalle forti piogge nel sud-est del Vietnam hanno causato almeno sei morti e più di una dozzina di feriti. Un autobus è stato schiacciato da frane sul passo di Khanh Le, nella provincia di Khanh Hoa, nel sud-est della Cina, uccidendo almeno cinque persone e ferendone 18.
Nella stessa regione, una persona è morta e un'altra è scomparsa domenica in una frana in un rifugio per lavoratori nel passo di Khanh Son.
Gli scienziati affermano che il riscaldamento globale indotto dall'uomo sta rendendo gli eventi meteorologici estremi più frequenti, più letali e più distruttivi. In Vietnam, i disastri naturali hanno già causato almeno 279 morti o dispersi quest'anno e causato più di due miliardi di dollari di danni, secondo l'ufficio nazionale di statistica.