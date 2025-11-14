Scommesse illegali negli Stati Uniti: coinvolto esponente del clan Lucchese

AGI - Un esponente del clan mafioso dei Lucchese e diversi suoi familiari sono stati incriminati in New Jersey insieme ad altre 14 persone con l'accusa di aver gestito un giro di scommesse illegali da milioni di dollari che coinvolgeva anche gli atleti. Secondo l'Ufficio del Procuratore Generale del New Jersey, Joseph M. "Little Joe" Perna, 55 anni, sarebbe a capo di una rete nazionale di bookmaker che tra il 2022 e il 2024 avrebbe movimentato circa 2 milioni di dollari in puntate su eventi sportivi, in parte attraverso siti offshore e in parte con l'aiuto di studenti universitari.
Le indagini, riporta Nbc, sono state avviate a gennaio 2024 e hanno portato all'accusa di associazione per delinquere, racket, riciclaggio di denaro e gestione di scommesse illegali. Perna avrebbe diretto l'organizzazione con il supporto dei figli Joseph R., 25 anni, e Anthony R., 23, del figliastro Frank Zito, 23, e dei nipoti Dominic Perna e Michael Cetta, entrambi 23 anni.
Il procuratore generale Matthew J. Platkin ha ricordato che, nonostante la diffusione del gioco legale, "il gioco d'azzardo illegale resta un pilastro delle attività della criminalità organizzata. Le modalità cambiano, ma il problema resta, e perseguiremo chi ne trae profitto".
Coinvolgimento familiare e precedenti
Le autorità hanno inoltre incriminato la moglie di Perna, Kim Zito, 53 anni, accusata di aver ricevuto pagamenti dal sistema di scommesse, e l'ex moglie, Rosanna Magno, 52, che avrebbe tentato di nascondere registri contabili durante un controllo stradale.
L'inchiesta arriva a poche settimane da un'altra accusa federale che ha coinvolto presunti membri delle famiglie mafiose di New York in un giro di poker truccato da milioni di dollari, in cui sono stati citati anche il coach NBA dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, il giocatore dei Miami Heat Terry Rozier e l'ex cestista Damon Jones. Tutti hanno respinto ogni addebito.