Dal Minnesota al Maine: stanotte l’aurora boreale illumina gli USA
Le condizioni geomagnetiche favoriranno l’osservazione del fenomeno in diversi Stati
AGI - Una notte di aurora boreale è attesa nella zona nord degli Stati Uniti. In una decina di Stati, tra cui Minnesota, Wisconsin, Michigan e Maine, sarà possibile assistere stanotte a una delle manifestazioni più spettacolari della fisica spaziale. L’aurora boreale si forma quando il sole emette particelle cariche attraverso il vento solare, che arrivano vicino alla Terra prima di essere deviate dal campo magnetico verso le regioni polari. La collisione con i gas dell’alta atmosfera provoca scie luminose di colore verde, rosso e viola visibili anche all’occhio umano.