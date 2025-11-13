Adesso Zelensky ammette: "Possibile il ritiro da Pokrovsk"

AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la possibilità di un ritiro delle Forze armate ucraine da Pokrovsk, riconoscendo che le truppe ucraine stanno affrontando una situazione "molto difficile" nella città nella regione occidentale di Donetsk.
"La decisione se ritirare le truppe", ha dichiarato in un'intervista a Bloomberg, "spetta ai comandanti sul campo: nessuno obbliga i nostri soldati a morire per delle rovine. La cosa più importante per noi sono i nostri soldati", ha aggiunto il leader di Kiev.
La strategia russa e l'avvertimento di Zelensky
Secondo Zelensky, la Russia sta cercando di catturare Pokrovsk per convincere il presidente Usa Donald Trump che l'Ucraina deve abbandonare il Donbass per porre fine alla guerra. "Non possiamo lasciare l'Ucraina orientale. Nessuno lo capirà, la gente non lo capirà", ha dichiarato Zelensky, "E, soprattutto, nessuno garantirà che, dopo aver catturato questa o quella città, non avanzeranno ulteriormente. Non c'è un deterrente", ha ammonito. Le truppe russe sono vicine a prendere il pieno controllo di Pokrovsk. Ingenti forze stanno ormai entrando nella città semi-circondata.