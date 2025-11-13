Caos a Londra: sotto accusa il capo di gabinetto di Starmer

AGI - Potrebbe essere una puntata di "House of Cards" quella che si sta consumando al numero 10 di Downing Street a Londra. L'influente capo di gabinetto di Keir Starmer, Morgan McSweeney, nell'occhio del ciclone. Secondo quanto riportano i media britannici sta crescendo il pressing di ministri e parlamentari del Labour che chiedono la testa di McSweeney dopo che quest'ultimo ha organizzato un briefing straordinario a Downing Street per accusare il ministro della Salute, Wes Streeting, e altri esponenti di spicco dell'esecutivo, di tramare nell'ombra per spodestare Starmer dalla guida del governo.
Secondo il Guardian al momento Starmer sta difendendo il suo capo di gabinetto e non intende licenziarlo. Tuttavia il pressing di membri del governo laburista e parlamentari resta forte.
"Se si è trattato di una campagna orchestrata per rafforzare il Primo Ministro, allora ha avuto l'effetto opposto: si è clamorosamente ritorto contro di lui - ha detto al Guardian un ministro - non vedo come Morgan possa sopravvivere ora che Keir si è ritrovato in una posizione più debole di prima". Una fonte del governo ha aggiunto che "si sta formando un consenso nel governo sul fatto che" McSweeney "dovrà andarsene". Due fonti di Downing strett hanno affermato che i rapporti si sono deteriorati anche tra McSweeney e Darren Jones, il capo della segreteria di Starmer, che si dice sia frustrato dalla frequenza con cui l'attenzione del governo viene attirata su scandali o briefing e contro-briefing.
Secondo la stampa inglese Starmer e Streeting hanno avuto un faccia a faccia che una fonte descrive come "colloqui di pace". Ma da quanto trapela, si tratterebbe solo di una sorta di tregua armata tra i due. "Streeting va alla guerra contro il numero 10", titola a tutta pagina il Daily Telegraph.
Intanto un altro presunto scandalo lambisce il premier: secondo notizie pubblicate da Skynews, il responsabile delle comunicazioni di Starmer, Tim Allan, possiede una quota di minoranza in una società di lobbying e continua a discutere delle attività governative con un consulente senior dell'azienda. Secondo l'emittente ci sarebbe quindi un presunto conflitto di interessi in capo a una delle figure più importanti di Downing Street. In seguito alle rivelazioni, il presidente del Partito Conservatore Kevin Hollinrake ha scritto al Cabinet Office chiedendo l'apertura di un'indagine.
