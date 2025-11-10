Herzog: "Vogliamo la pace con i palestinesi"

AGI - Il Presidente israeliano, Isaac Herzog, ha incontrato oggi a Lusaka il suo omologo zambiano, Hakainde Hichilema, diventando il primo Presidente israeliano a visitare il Paese dell'Africa meridionale.
Durante l'incontro con Hichilema, Herzog ha commentato le questioni mediorientali, affermando: "Vogliamo la pace. Cerchiamo la pace. Non c'è niente che desideriamo di più della pace con i nostri vicini palestinesi", secondo quanto riportato dal suo ufficio.
La crisi post-7 ottobre e gli ostaggi
Il Presidente aggiunge che Israele sta attraversando un "periodo terribile" dopo l'attacco guidato da Hamas del 7 ottobre 2023, sottolineando che l'atrocità "ha causato la morte di cittadini di molte nazioni, compresi i Paesi africani" e che, solo la scorsa settimana, Hamas ha rilasciato i resti dell'ostaggio tanzaniano ucciso Joshua Loitu Mollel.
"Vogliamo continuare ad andare avanti verso il dialogo e la stabilità", afferma Herzog, ma chiede prima il ritorno dei restanti quattro ostaggi uccisi e detenuti a Gaza.
Un nuovo capitolo per le relazioni con l'Africa
In un post su X, Herzog ringrazia lo Zambia per la sua "profonda amicizia e solidarietà con il popolo di Israele", aggiungendo che i due Paesi condividono un legame "che si riflette nella cooperazione in molti campi, tra cui innovazione, scienza, salute, sicurezza alimentare e gestione delle risorse idriche, nonché turismo, investimenti e promozione di potenziali scambi commerciali".
Il Presidente saluta "un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali" con Lusaka, affermando che Israele cerca "di alleviare le crisi umanitarie provocate dall'uomo e quelle naturali in Africa".
L'ambasciata a Lusaka e i legami africani
Ad agosto, il ministro degli Esteri, Gideon Sa'ar, ha aperto un'ambasciata israeliana a Lusaka, oltre tre decenni dopo che Israele e Zambia avevano ristabilito i legami, nell'ambito degli sforzi in corso per espandere e approfondire i legami di Israele con i Paesi africani.