Uccise 21 persone in un attentato del '94. Arrestato in Venezuela

AGI - È stato arrestato in Venezuela il presunto autore dell'attentato che nel 1994 costò la vita a 21 persone - la maggior parte ebree - a Panama. L'attacco fu attribuito al gruppo islamista libanese Hezbollah: l'aereo (volo Alas Chiricanas 901) esplose dopo il decollo da un aeroporto nella provincia di Colón la notte del 19 luglio 1994. Tutti i passeggeri, per lo più membri della comunità ebraica panamense, morirono, inclusi tre americani. Fu l'attacco terroristico più grave nella storia di Panama.
L'ufficio di Caracas dell'Interpol ha confermato alla sua controparte panamense l'arresto del cittadino venezuelano Ali Zaki Hage Jalil, avvenuto il 6 novembre sull'isola Margarita, nello stato venezuelano di Nueva Espana. Le procedure di estradizione sono già in corso.
La preoccupazione di Panama
Sabato il ministero degli Esteri panamense ha espresso preoccupazione per la presenza e l'impunità di un individuo nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, anche lui collegato all'attentato.
L'indagine riaperta e il ruolo internazionale
Nell'ottobre 2014, gli Stati Uniti hanno offerto una ricompensa di cinque milioni di dollari per informazioni relative alla strage. L'indagine è stata riaperta dalla giustizia panamense dopo la visita dell'allora Presidente Juan Carlos Varela in Israele nel 2018, dove il Primo Ministro Benjamin Netanyahu gli ha comunicato che anche l'intelligence israeliana aveva stabilito che l'incidente era stato un "attacco terroristico" probabilmente perpetrato dal gruppo sciita libanese.