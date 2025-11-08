La compagnia elettrica statale Ucraina: "Tutte le centrali termoelettriche fuori uso"
L'annuncio dopo quello che la società Centrenergo definisce il "più grande attacco russo" mai subito
AGI - Tutte e tre le centrali termoelettriche gestite dalla società energetica statale ucraina Centrenergo sono fuori uso in seguito del "più grande attacco russo" mai subito. Lo ha annunciato la stesa società, a quanto riferisce il Kyiv Independent.
Le stesse centrali termiche avevano già subito gravi danni in raid nel 2024 ed erano state ripristinate. Ma la notte scorsa è arrivato l'ultimo duro colpo.
Centrenergo gestisce i siti di Trypillia nella regione di Kiev, Zmiivska nella regione di Kharkiv e Vuhlehirska nel Donetsk. Gli ultimi bombardamenti hanno distrutto tutta la capacità degli impianti che non sono più in grado di generare energia, ha detto la società.