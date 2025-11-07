Pacco sospetto in una base militare Usa, persone in ospedale

AGI - Un pacco sospetto è stato consegnato a una base militare statunitense nel Maryland, provocando il malore di diverse persone alcune costrette al ricovero in ospedale, ha riferito la Cnn. Una dichiarazione della Joint Base Andrews, situata fuori Washington, DC, ha affermato che un edificio della base è stato evacuato dopo che un individuo ha "aperto un pacco sospetto", secondo quanto riportato dall'emittente statunitense. Diverse persone sono state trasportate al Malcolm Grove Medical Center della base.
"A scopo precauzionale, l'edificio e l'edificio di collegamento sono stati evacuati ed è stato istituito un cordone di sicurezza attorno all'area", ha affermato la Cnn, citando la dichiarazione della base. "I soccorritori della Joint Base Andrews sono stati inviati sul posto, hanno stabilito che non vi erano minacce immediate e hanno consegnato la scena all'Ufficio investigazioni speciali. Un'indagine è attualmente in corso", ha aggiunto la base.
Il pacco conteneva una polvere bianca sconosciuta, hanno riferito due fonti a conoscenza delle indagini.
Il caso richiama alla memoria gli attacchi all'antrace negli Usa dopo gli attentati dell'11 settembre.