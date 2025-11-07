La Turchia vuole arrestare Netanyahu per genocidio

AGI - La procura turca ha emesso mandati di arresto per "genocidio" contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e diversi funzionari israeliani, tra cui il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir. Un totale di 37 sospettati sono presi di mira, ha dichiarato la procura di Istanbul in una nota, senza fornire un elenco completo.
Secondo Turkiye Today, che cita un comunicato stampa della procura, nel mandato d'arresto a carico del premier Netanyahu e di altre 36 autorità politiche e militari israeliane, vengono denunciate violenze sistematiche contro i civili nella Striscia di Gaza, nel contesto della guerra contro il gruppo terroristico Hamas, in seguito all'attacco di quest'ultimo del 7 ottobre 2023.
Le accuse partono dai fatti del 2023
Il mandato fa riferimento a incidenti specifici avvenuti all'inizio della guerra, tra cui l'incidente del 17 ottobre 2023 all'ospedale battista Al-Ahli, che l'intelligence israeliana e statunitense ha attribuito a un lancio fallito di un razzo da parte del gruppo terroristico della Jihad Islamica Palestinese. Israele nega tutte le affermazioni secondo cui prenderebbe di mira i civili e indica regolarmente come prova i suoi sforzi per evacuare i civili prima degli attacchi e per facilitare la consegna degli aiuti umanitari all'enclave palestinese.