Kazakistan nuovo firmatario degli Accordi di Abramo: annuncio atteso con Trump

AGI - Gli Accordi di Abramo avranno presto un altro firmatario. A preannunciarlo è stato l'inviato americano Steve Witkoff, a quanto riposta l'emittente israeliana Kan. "Stasera un altro Paese aderira' agli Accordi di Abramo", ha detto.
Secondo indiscrezioni circolate sulla stampa israeliana, si tratta del Kazakistan. Il presidente Qasym-Jomart Tokayev sarà ricevuto questa sera alla Casa Bianca da Donald Trump e quella potrebbe essere la sede dell'annuncio.
L'intesa del 2020 era stata originariamente sottoscritta alla Casa Bianca, sotto la prima presidenza di Donald Trump, da Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Si sono aggiunti in seguito anche Marocco e Sudan. Da tempo il presidente americano insiste affinché si uniscano altri stati e soprattutto l'Arabia Saudita.
L'adesione del Kazakistan non è di per se' una grande svolta visto che Astana ha da decenni rapporti con Israele e un'ambasciata a Tel Aviv. Ma si tratta comunque di un paese importante sullo scacchiere centro-asiatico, anche per le sue risorse naturali, ed è a stragrande maggioranza musulmano.
La firma del Kazakistan, hanno sottolineato i media israeliani, amplierebbe geograficamente lo spettro degli Accordi soprattutto li rilancerebbe in questo momento di fragile speranza per un nuovo assetto in Medio Oriente.
Secondo Axios, il premier israeliano Benjamin Netanyahu si collegherà via telefono con lo Studio Ovale al momento dell'incontro fra i due presidenti.