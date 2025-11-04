Morto Dick Cheney, vice di Bush e falco della guerra in Iraq
Aveva 84 anni. Era il più potente vicepresidente americano moderno e principale artefice della "guerra al terrore"
AGI - Dick Cheney, il più potente vicepresidente americano moderno e principale artefice della "guerra al terrore", che ha contribuito a guidare il Paese nella sfortunata guerra in Iraq basandosi su presupposti errati, è morto, secondo una dichiarazione della sua famiglia. Aveva 84 anni era stato il vice di George W. Bush dal 2001 al 2009.