Sigarette vietate ai nati dal 2007. La stretta choc delle Maldive

AGI - Le Maldive hanno vietato ai giovani nati dal 1 gennaio 2007 in poi di fumare tabacco, diventando l'unico Paese al mondo ad applicare un divieto generazionale sul tabacco a livello nazionale. Nessuna eccezione, neanche per i turisti che dovranno rispettare la legge.
Sabato il ministero della Salute dell'arcipelago ha annunciato che per le giovani generazioni sarà illegale consumare, acquistare o vendere tabacco all'interno del Paese. Il divieto "riflette il forte impegno del governo nel proteggere i giovani dai danni del tabacco", ha spiegato il ministero della Salute in una nota. Il nuovo divieto "si applica a tutte le forme di tabacco e i rivenditori sono tenuti a verificare l'età prima della vendita".
Già l'anno scorso, le Maldive hanno reso illegale per chiunque importare, vendere, possedere, utilizzare o distribuire sigarette elettroniche e prodotti per lo svapo, indipendentemente dall'età.