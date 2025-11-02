Israele riceve i resti di tre ostaggi da Hamas tramite la Croce Rossa

AGI - Israele ha ricevuto i resti di tre ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023 e portati da Gaza dalla Croce Rossa. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una nota.
Le bare degli ostaggi, consegnate all'esercito israeliano e allo Shin Bet, il servizio di sicurezza interna, "saranno trasferite in Israele, dove saranno accolte con una cerimonia militare", prima di essere portate all'Istituto nazionale di medicina legale per l'identificazione.
"Secondo le informazioni fornite dalla Croce Rossa, tre bare di ostaggi deceduti sono state consegnate a loro e sono in viaggio verso una posizione del personale militare israeliano a Gaza", si legge nella nota.
Hamas ha pubblicato una foto che mostra un sacco per cadaveri con il nome di un ostaggio deceduto: Assaf Hamami, un colonnello dell'Idf ucciso il 7 ottobre e trovato a Khan Younis. Gli altri due non sono stati identificati. Nella Striscia restano i corpi di altro undici ostaggi.