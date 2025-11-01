Melissa miete oltre 50 morti nei Caraibi

AGI - Oltre 50 persone sono morte a causa dell'uragano Melissa nei Caraibi, principalmente ad Haiti e in Giamaica, dove le squadre di soccorso stanno lavorando per raggiungere le aree più colpite e isolate. Melissa, che venerdì si è trasformato in un ciclone post-tropicale dopo essere stato l'uragano più potente dell'attuale stagione atlantica, ha causato danni catastrofici alle abitazioni e alle infrastrutture critiche, ancora in fase di valutazione.
Secondo un rapporto della Direzione della Protezione Civile di Haiti (Dpc), almeno 31 persone sono morte e 21 risultano disperse a causa delle piogge e delle inondazioni. Il numero più alto di vittime, almeno 23, tra cui 10 bambini, è stato registrato a Petit-Goave, all'ingresso meridionale di Port-au-Prince, a causa delle inondazioni causate dallo straripamento del fiume La Digue. In Giamaica, il ministro dell'Istruzione e dell'Informazione, Dana Morris Dixon, ha dichiarato che ci sono 19 morti confermate, ma che ci sono "rapporti abbastanza credibili" secondo cui il numero potrebbe essere più alto. Morris Dixon ha spiegato che potrebbero esserci almeno quattro corpi a Westmoreland che devono essere recuperati e uno a Saint Elizabeth, entrambi distretti nella parte occidentale dell'isola. "La devastazione nell'ovest è inimmaginabile", ha affermato il ministro in una conferenza stampa.
L'uragano, che ha raggiunto la categoria 5, ha causato anche quattro morti a Panama e uno nella Repubblica Dominicana questa settimana.
In arrivo gli aiuti umanitari
Per quanto riguarda gli aiuti umanitari, circa 20 aerei cargo sono arrivati in Giamaica, aggiungendosi ai 13 già arrivati all'aeroporto internazionale Norman Manley. "La parte difficile è la logistica per far arrivare questi aiuti in queste aree nel più breve tempo possibile, e siamo praticamente senza tempo a causa della disperazione della popolazione", ha riconosciuto il ministro giamaicano dell'Energia, delle Telecomunicazioni e dei Trasporti, Daryl Vaz. Per supportare la logistica, sono in arrivo da otto a dieci grandi elicotteri del governo statunitense che, secondo Vaz, hanno "la capacità di trasportare e curare i pazienti e trasportare grandi quantità di aiuti umanitari".
Il capo della delegazione della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ficr) per i Caraibi anglofoni e neerlandesi, Necephor Mghendi, ha dichiarato che le famiglie giamaicane "che hanno perso tutto" in seguito a Melissa "impiegheranno anni per riprendersi". Più di 6.000 persone si trovano nei centri di evacuazione nella sola Giamaica occidentale, la zona più colpita dalle piogge e dalle inondazioni.
Il Consiglio Presidenziale di Transizione di Haiti (Cpt) ha promesso che, insieme al Primo ministro Alix Didier Fils-Aime, adotterà misure "urgenti" per assistere le persone colpite. In una dichiarazione, il Cpt ha assicurato che "gli aiuti vengono inviati alle comunità locali", ha ribadito la sua solidarietà alle famiglie delle vittime e ha affermato la "determinazione" dello Stato a "sostenere tutti i cittadini colpiti da questa tragedia", soprattutto nelle aree vulnerabili.
Il governo giamaicano ha istituito diversi comitati per affrontare la crisi, il principale dei quali è il Comitato di Assistenza e Recupero. Oltre il 60% della popolazione rimane senza elettricità e il servizio telefonico è limitato, il che, unito alla chiusura di numerose strade, complica le comunicazioni con le comunità isolate. Secondo il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, Melissa si sta allontanando dalla terraferma, ma le mareggiate continueranno a colpire la costa nord-orientale degli Stati Uniti e il Canada atlantico, cosi' come le Bahamas, le Bermuda e le Isole Turks e Caicos, per altri due giorni.