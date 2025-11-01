Non bastano le scuse. Trump non vuole ricucire lo strappo con il Canada

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si rifiuta di riprendere i negoziati commerciali con il Canada, una settimana dopo averli interrotti a causa di una disputa su uno spot sui dazi in onda sulla televisione canadese. "Lo stimo molto", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One riferendosi al premier Mark Carney, "ma quello che hanno fatto è stato sbagliato". Quindi "no", le discussioni non riprenderanno, ha detto a un giornalista, sebbene, secondo Trump, il primo ministro canadese si sia "scusato".
Trump ha accusato il Canada di "gioco scorretto" dopo che la provincia dell'Ontario ha trasmesso uno spot controverso con citazioni dell'ex presidente Ronald Reagan sui dazi, che Trump ha affermato essere state travisate. L'Ontario ha interrotto la trasmissione dello spot. Trump ha reagito duramente alla campagna pubblicitaria canadese contro il protezionismo, dopo aver interrotto bruscamente i negoziati commerciali bilaterali e aver poi imposto un ulteriore aumento dei dazi del 10% sui prodotti canadesi. Tuttavia, il repubblicano ha ribadito di avere un "buon rapporto" con Mark Carney e di aver avuto una "buona conversazione" a margine del vertice APEC in Corea del Sud.
L'impatto sui rapporti USA-Canada
Pochi giorni prima, durante un altro vertice in Malesia, Carney aveva ribadito che il Canada era "pronto" a riprendere i negoziati commerciali con Washington. L'interruzione dei negoziati commerciali rappresenta un improvviso cambiamento nei rapporti tra due alleati di lunga data, scossi dal ritorno al potere di Donald Trump a gennaio.
Il Canada è il secondo partner commerciale degli Stati Uniti e un importante fornitore di acciaio e alluminio per le aziende americane. La stragrande maggioranza del commercio transfrontaliero rimane esente da dazi, grazie al North American Free Trade Agreement (USMCA), ma i sovrapprezzi settoriali globali imposti dal repubblicano hanno avuto un forte impatto su Ottawa.