Il G7 conferma il sostegno all'Ucraina nella ricostruzione

AGI - I Paesi del G7 continueranno ad assistere l'Ucraina nella ricostruzione delle infrastrutture energetiche danneggiate dagli attacchi russi. Lo si legge nel comunicato congiunto adottato alla riunione dei ministri dell'Energia e dell'Ambiente del G7 a Toronto. "Condanniamo gli attacchi diretti della Russia al sistema energetico ucraino, che continuano a infliggere conseguenze sociali, ambientali ed economiche devastanti al popolo ucraino, con gravi ripercussioni sui piu' vulnerabili", si legge nella dichiarazione.
"Il G7 lavorerà per sostenere il fabbisogno energetico dell'economia e della popolazione ucraina. Continuiamo a sostenere gli sforzi dell'Ucraina per riparare e ripristinare le infrastrutture energetiche critiche", si assicura.
"A complemento di questi sforzi, sono applicate sanzioni legate all'energia nei confronti della Russia e continuiamo ad adottare provvedimenti per inasprire le misure e smantellare le flotte fantasma di petroliere russe per ridurre le entrate legate alla guerra", si chiude la nota.