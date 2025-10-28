Robot nelle case di cura: il Regno Unito sogna i badanti del futuro

AGI - Nascoste in un laboratorio a nord-ovest di Londra, tre mani robotiche di metallo nero si muovono in modo inquietante su un banco da lavoro di ingegneria. Niente artigli, né tenaglie, ma quattro dita e un pollice che si aprono e si chiudono lentamente, con le giunture nei punti giusti. "Non stiamo cercando di costruire Terminator", scherza con la Bbc Rich Walker, direttore di Shadow Robot, l'azienda che li ha realizzati. Occhialuto, con i capelli lunghi, barba e baffi, "sembra più un hippy dei giorni nostri che un mago della tecnologia". "Abbiamo deciso di costruire il robot che ti aiuta, che ti rende la vita migliore, il tuo servitore generico che può fare qualsiasi cosa in casa, occuparsi di tutte le faccende domestiche...", spiega Walker.
Ma c'è un'ambizione più profonda: affrontare una delle sfide più urgenti del Regno Unito: l'escalation della crisi dell'assistenza sociale. Ci sono 131.000 posti vacanti per gli operatori dell'assistenza agli adulti in Inghilterra, secondo un rapporto dell'ente di beneficenza Skills for Care dell'anno scorso. E in tutto - secondo Age UK - circa due milioni di persone di età pari o superiore a 65 anni in Inghilterra vivono con bisogni di assistenza insoddisfatti. Entro il 2050, una persona su quattro nel Regno Unito dovrebbe avere un'età pari o superiore a 65 anni, il che potrebbe mettere a dura prova il sistema di assistenza. Ed è qui che entrano in gioco i robot. Il precedente governo ha infatti annunciato un investimento di 34 milioni di sterline nello sviluppo di robot che potrebbero potenzialmente essere utilizzati per fornire assistenza, spingendosi fino a dire, nel 2019, che "entro i prossimi 20 anni, i sistemi autonomi come... i robot diventeranno una parte normale della nostra vita, trasformando il modo in cui viviamo, lavoriamo e viaggiamo". Questo "tecno-soluzionismo" - che sembra più uscito da un film di fantascienza - potrebbe davvero essere la soluzione?
L'esperienza giapponese con i robot per l'assistenza
Dieci anni fa, Tokyo ha iniziato a offrire sussidi ai produttori di robot per sviluppare e diffondere l'uso nelle case di cura. Il dottor James Wright, specialista di intelligenza artificiale e visiting professor presso la Queen Mary University di Londra, ha trascorso sette mesi a osservarli. In tutto, sono stati studiati tre tipi di robot: il primo, chiamato HUG, è stato progettato da Fuji Corporation e sembrava un deambulatore altamente sofisticato. Aveva cuscinetti di supporto a cui le persone potevano appoggiarsi e aiutava gli assistenti a sollevare le persone dal letto, ad esempio, su una sedia a rotelle o sul bagno. Il secondo assomigliava un po' a un cucciolo di foca e si chiamava Paro. "Questo robot, destinato a stimolare i pazienti affetti da demenza, è stato addestrato a rispondere alle carezze attraverso movimenti e suoni", sottolinea sempre alla Bbc Wright. Il terzo era un piccolo robot umanoide dall'aspetto amichevole chiamato Pepper. Poteva dare istruzioni e anche dimostrare esercizi muovendo le braccia ed era usato per condurre lezioni di ginnastica nella casa di cura.
Le sfide e i problemi dei robot assistenziali
"Mi aspettavo che i robot sarebbero stati facilmente adottati dagli operatori sanitari che erano enormemente sovraccarichi ed estremamente impegnati nel loro lavoro. Ma quello che ho scoperto è stato quasi l'opposto", afferma Wright. "Il più grande spreco di tempo per il personale delle case di cura era la pulizia e la ricarica dei robot e, soprattutto, la risoluzione dei problemi quando si guastavano. Dopo diverse settimane gli operatori sanitari hanno deciso che i robot erano più problematici di quanto valessero e li usavano sempre meno, perché erano troppo occupati per usarli", spiega. "L'HUG doveva essere spostato tutto il tempo per toglierlo di mezzo ai residenti. Paro ha causato angoscia a uno dei residenti che si era affezionato eccessivamente a esso. E non potevano seguire le routine di allenamento di Pepper perché erano troppo brevi per essere viste dalle persone e non riuscivano a sentirlo correttamente perché la sua voce era troppo acuta", continua Wright.
La mano robotica perfetta: destrezza umana
Tornato nel laboratorio della Shadow Robot Company a Londra, Rich Walker sottolinea un'altra grande sfida: padroneggiare la mano robotica perfetta. "Affinché il robot sia utile, deve avere la stessa capacità di interagire con il mondo di un essere umano", aggiunge. "E per questo ha bisogno di una destrezza simile a quella umana". La mano robotica che Walker mostra alla Bbc è realizzata in metallo e plastica ed è dotata di 100 sensori, con la destrezza e la forza di una mano umana. Ogni dito si muove per toccare il pollice in modo fluido, rapido e preciso, terminando con un "OK" per firmare. "Può anche fare un cubo di Rubik, con una sola mano", afferma Walker, aggiungendo tuttavia che è ancora molto lontano dal fare i compiti più delicati, come usare un paio di forbici o raccogliere oggetti più piccoli e fragili. Il team di Walker, insieme ad altre 35 società di ingegneria, sta inoltre lavorando per progettare una mano più simile alla nostra: fa parte di quello che è noto come Robot Dexterity Programme. È uno dei progetti gestiti da un'agenzia governativa chiamata Advanced Research and Invention Agency (ARIA) che si propone di sostenere la ricerca scientifica ad alto rischio (perché potrebbe benissimo non funzionare) ma anche ad alta ricompensa per il suo potenziale di trasformare la società. Sempre alla Bbc, la leader del progetto, la professoressa Jenny Read, svela che stanno esaminando il modo in cui gli animali si muovono come parte di questo, per migliorare il design non solo della mano, ma di tutta la struttura.
Il futuro dell'AI e la necessità di normative
"La domanda di assistenti con l'invecchiamento della popolazione sarà enorme", sostiene Gopal Ramchurn, professore di intelligenza artificiale presso l'Università di Southampton, CEO di Responsible AI, che si occupa di garantire che i sistemi di intelligenza artificiale siano sicuri, affidabili e degni di fiducia. "Stiamo cercando di anticipare quel futuro, prima che le grandi aziende tecnologiche entrino e distribuiscano questi macchinari senza chiederci cosa ne pensiamo". "Quindi - conclude - ora è il momento di sviluppare le giuste normative per garantire che i robot lavorino per noi, piuttosto che il contrario".