Operazione shock a Rio: blitz antidroga nelle Favelas finisce con decine di vittime

AGI - Come in un film, 2.500 poliziotti pesantemente armati hanno fatto irruzione oggi nelle baraccopoli di Rio per un'operazione antidroga senza precedenti.
E come in un film, si sono viste scene di guerra: almeno 64 i morti, fra cui quattro agenti, negli spaventosi scontri a fuoco andati avanti per ore con le bande che controllano il traffico di stupefacenti nelle favelas.
Operazione nel Complexo da Penha e do Alemao
I poliziotti in assetto antisommossa sono entrati nel Complexo da Penha e nel Complexo do Alemao, nella parte settentrionale di Rio, vicino all'aeroporto internazionale, dove la faceva da padrona la banda del Comando Vermelho. Dispiegati anche 32 mezzi blindati e 12 veicoli da demolizione per distruggere le barricate erette dai trafficanti di droga per impedire alla polizia di entrare nelle strette strade delle favelas.
Immagini e reazioni
Le immagini circolate sui social media hanno mostrato alte colonne di fumo che si levavano in cielo mentre risuonavano raffiche di colpi di arma da fuoco. Secondo il governatore dello Stato di Rio, Claudio Castro, è stata l'operazione antidroga più imponente nella storia dello Stato. Almeno 81 le persone arrestate. La polizia ha sequestrato 42 fucili e una grande quantità di droga.