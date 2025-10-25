Trump rompe col Canada e aumenta i dazi del 10% 

AGI - Donald Trump, che ha deciso questa settimana di rompere le relazioni commerciali con il Canada in risposta ad una campagna pubblicitaria contro i dazi doganali americani, ha annunciato su 'Truth' il loro aumento del 10% contro Ottawa.
"La loro pubblicità doveva essere ritirata immediatamente, ma l'hanno lasciata andare ieri sera durante le World Series, sapendo che si trattava di una FRODE", ha affermato il Presidente americano, riferendosi a questa campagna pubblicitaria contro i dazi doganali, che è stata trasmessa in occasione della prima partita molto seguita delle finali del campionato nordamericano di baseball.
"A causa della loro grave distorsione dei fatti e del loro atto ostile, ho aumentato i dazi doganali sul Canada di un ulteriore 10% rispetto a quello che paga attualmente", ha aggiunto Donald Trump.