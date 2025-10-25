Cremlino apre a soluzione diplomatica in Ucraina, ma intanto attacca Kiev
Il Cremlino apre a una "soluzione diplomatica" in Ucraina, ma intanto attacca Kiev
Home>Estero

Il Cremlino apre a una "soluzione diplomatica" in Ucraina, ma intanto attacca Kiev

Almeno otto persone - questo il bilancio provvisorio - sono rimaste ferite e diverse case sono state danneggiate nella capitale ucraina
Attacco a Kiev - immagine di repertorio
Afp - Attacco a Kiev - immagine di repertorio
ucraina russia
di lettura

AGI - A poche ore dal nuovo vertice dei Volenterosi a Londra segnato dal pressing di Zelensky sui leader europei per ricevere armi a lungo raggio, Mosca lancia l'ennesimo attacco contro Kiev. E mentre dall'altra parte dell'Oceano, l'inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev, arrivato negli Stati Uniti, sembra aprire a una possibile "soluzione diplomatica" del conflitto, droni e missili russi piovono nella notte sulla capitale ucraina.

ADV

Almeno otto persone - questo il bilancio provvisorio - sono rimaste ferite e diverse case sono state danneggiate. Il suono delle sirene, le scie dei missili, poi le esplosioni. "La città è sotto attacco", ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko su Telegram invitando a rimanere nei rifugi.

ADV
Leggi anche:
Volodymyr Zelensky al Consiglio europeo a Bruxelles
Il Belgio frena sugli asset russi, Kiev può attendere. Putin agli Usa: "Le sanzioni sono un atto ostile"
Il Consiglio europeo prende tempo invitando la Commissione a presentare, il prima possibile, proposte di sostegno finanziario basate su una valutazione delle necessità dell'Ucraina

"Attualmente ci sono otto feriti nella capitale", ha aggiunto spiegando che tre di loro sono stati ricoverati in ospedale. Abitazioni in fiamme anche nei quartieri di Darnytskyi e Desniansky dove sono intervenuti i vigili del fuoco.

Nuovi elementi, suo fronte negoziale, potrebbero emergere dall'incontro che dovrebbe tenersi oggi tra Kirill Dmitriev e Steve Witkoff. In un'intervista alla Cnn, l'inviato speciale del Cremlino ha detto che ci si potrebbe avvicinare a "una soluzione diplomatica" del conflitto. "Bisogna capire la posizione della Russia e le preoccupazioni russe", le sue parole all'emittente americana.

In attesa di eventuali sviluppi sul piano delle trattative la coalizione dei Volenterosi continua a premere sul Cremlino. Per i leader europei - seppur con diverse sfumature - è tempo di accelerare sulle forniture militari all'Ucraina. In modo da 'costringere' Putin a sedersi al tavolo dei negoziati.

"Credo che possiamo fare di più in termini di capacità" in particolare sulle consegne a Kiev delle armi "a lungo raggio", l'appello rivolto ieri agli alleati dal primo ministro britannico Keir Starmer.

Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone

ADV