Cremlino apre a soluzione diplomatica in Ucraina, ma intanto attacca Kiev

AGI - A poche ore dal nuovo vertice dei Volenterosi a Londra segnato dal pressing di Zelensky sui leader europei per ricevere armi a lungo raggio, Mosca lancia l'ennesimo attacco contro Kiev. E mentre dall'altra parte dell'Oceano, l'inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev, arrivato negli Stati Uniti, sembra aprire a una possibile "soluzione diplomatica" del conflitto, droni e missili russi piovono nella notte sulla capitale ucraina.
Almeno otto persone - questo il bilancio provvisorio - sono rimaste ferite e diverse case sono state danneggiate. Il suono delle sirene, le scie dei missili, poi le esplosioni. "La città è sotto attacco", ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko su Telegram invitando a rimanere nei rifugi.
"Attualmente ci sono otto feriti nella capitale", ha aggiunto spiegando che tre di loro sono stati ricoverati in ospedale. Abitazioni in fiamme anche nei quartieri di Darnytskyi e Desniansky dove sono intervenuti i vigili del fuoco.
Nuovi elementi, suo fronte negoziale, potrebbero emergere dall'incontro che dovrebbe tenersi oggi tra Kirill Dmitriev e Steve Witkoff. In un'intervista alla Cnn, l'inviato speciale del Cremlino ha detto che ci si potrebbe avvicinare a "una soluzione diplomatica" del conflitto. "Bisogna capire la posizione della Russia e le preoccupazioni russe", le sue parole all'emittente americana.
In attesa di eventuali sviluppi sul piano delle trattative la coalizione dei Volenterosi continua a premere sul Cremlino. Per i leader europei - seppur con diverse sfumature - è tempo di accelerare sulle forniture militari all'Ucraina. In modo da 'costringere' Putin a sedersi al tavolo dei negoziati.
"Credo che possiamo fare di più in termini di capacità" in particolare sulle consegne a Kiev delle armi "a lungo raggio", l'appello rivolto ieri agli alleati dal primo ministro britannico Keir Starmer.
