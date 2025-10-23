Trump, se Netanyahu annette Cisgiordania perde sostegno Stati Uniti

AGI - Donald Trump, in una intervista a Time Magazine, ha dichiarato che gli Stati Uniti si opporranno ad una eventuale decisione di Israele di annettere la Cisgiordania.
"Non accadrà, perché ho dato la mia parola ai paesi arabi. Israele perderebbe tutto il sostegno degli Stati Uniti se ciò accadesse", ha affermato il presidente americano.
Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato di aver fermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "L'ho fermato perché avrebbe continuato ad andare avanti. Avrebbe potuto andare avanti per anni". Ma "il mondo stava per fermarlo", ha sottolineato.
"Quando ha commesso quell'errore tattico, quello sul Qatar, è stato terribile", ha spiegato Trump ma alla fine "è stata una delle cose che ci ha spinto a metterci tutti insieme" e a fare "quello che deve essere fatto".
"Andrò a Gaza e deciderò su liberazione Barghouti"
Il presidente Usa ha annunciato poi l'intenzione di andare a Gaza assicurando il suo impegno per la pace nella Striscia. L'accordo di Sharm el Sheikh prevede la creazione di un Consiglio di Pace, ha ricordato.
"Mi hanno chiesto di fare il presidente. Non era qualcosa che volevo fare, ma il Consiglio di Pace sarà un gruppo molto potente di persone, e avrà molto potere in termini di Medio Oriente", ha sottolineato.
Restano nodi da risolvere per la futura leadership palestinese, prevista sempre dal piano. Uno dei candidati più accreditati è Marwan Barghouti che però Israele si rifiuta di liberare dal carcere. Trump ha garantito che se ne occuperà: "Prenderò una decisione".