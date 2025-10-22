Oltre 60 morti in un maxi incidente in Uganda

AGI - Sessantatré persone sono morte in seguito allo scontro tra diversi veicoli su una delle principali autostrade dell'Uganda.
Secondo la polizia ugandese, due autobus che viaggiavano in direzioni opposte si sono "scontrati frontalmente" mentre cercavano di sorpassare altri due veicoli, un camion e un'auto, sull'autostrada Kampala-Gulu alle 00:15 ora locale.
Uno degli autobus ha sterzato bruscamente nel tentativo di evitare l'impatto, ma nel farlo ha causato una "collisione frontale e laterale" che ha innescato una "reazione a catena" in cui gli altri veicoli hanno perso il controllo e si sono ribaltati.
Oltre alle vittime, i passeggeri dei veicoli coinvolti e diverse altre persone sono rimasti feriti, ha dichiarato la polizia. È stata avviata un'indagine. I feriti sono stati trasportati in ospedale nella città occidentale di Kiryandongo.