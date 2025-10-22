'Tacere e cucinare', i compiti del first-husband del Giappone

AGI - Tacere e cucinare. Vivere "a quota periscopio" e servire in tutto e per tutto la moglie, prima donna nominata premier del Giappone. Taku Yamamoto, ex deputato e marito di Sanae Takaichi, ha annunciato che sosterrà la moglie comportandosi da "marito furtivo", cucinandole i pasti ma rimanendo lontano dai riflettori.
Nel giorno in cui Takaichi, leader conservatrice e ammiratrice di Margaret Thatcher, è stata nominata primo ministro dopo aver stretto un complesso accordo di coalizione. "A differenza di quanto avviene in Occidente, è meglio per un partner rimanere lontano dai riflettori", ha dichiarato Yamamoto a Fukui Television.
"Voglio fornire un solido supporto per garantire che la mia presenza non diventi un ostacolo ai suoi obiettivi". Yamamoto e Takaichi si erano sposati nel 2004, ma avevano divorziato nel 2017 adducendo "differenze di opinioni politiche". Si sono risposati nel 2021, quando Yamamoto ha sostenuto la candidatura di Takaichi a leader del Ldp e nelle elezioni successive lui perse il suo seggio alla Camera bassa.
Le opinioni di Takaichi sul genere la collocano a destra di un Ldp già conservatore, e si oppone alla revisione di una legge del XIX secolo che impone alle coppie sposate di condividere lo stesso cognome e che porta le donne a prendere il cognome del marito.
Durante il primo matrimonio di Takaichi e Yamamoto, lei prese il cognome di lui. Nel secondo, lui ha preso quello della moglie. Di recente è stato colpito da un ictus e gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata. Yamamoto ha dichiarato ai media di voler usare la sua esperienza politica per aiutare la moglie, ma che è anche bravo a cucinare e vuole essere lui a prepararle i pasti. I due vivono insieme in un complesso residenziale per parlamentari a Tokyo.