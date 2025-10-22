Ladro seriale di Labubu, in casa aveva pupazzi per 5mila euro

AGI - Aveva messo a segno quattro colpi che gli avevano fruttato 5.000 euro in... Labubu. La polizia australiana ha scoperto ben 43 pupazzi prodotti dalla cinese Pop Mart in casa di un uomo a Melbourne, alcuni dei quali in edizione limitata, del valore di circa 280 euro l'una. Secondo gli inquirenti erano state rubate in quattro diverse rapine compiute a partire da luglio in un centro commerciale nel centro della città australiana.
L'arrestato, un uomo di 40 anni, è stato accusato di quattro capi d'imputazione per furto con scasso e due capi d'imputazione per furto. Successivamente è stato rilasciato su cauzione e dovrà comparire davanti al tribunale di Melbourne il 5 maggio 2026.
I Labubu da collezione sono stati sequestrati. I pupazzi sono creati dall'artista di Hong Kong Kasing Lung e prodotte dal marchio di Pechino. Sono noti per la loro estetica a metà tra il carino e il grottesco e la loro popolarità deriva da edizioni limitate e collaborazioni esclusive, che fanno sì che alcuni modelli raggiungano prezzi elevati sul mercato dell'usato.
I fan spesso si mettono in coda per accaparrarsele, rendendo Labubu un simbolo della mania globale per i giocattoli di design. Pop Mart è salita del 4% in borsa mercoledi' dopo aver annunciato che il suo fatturato del terzo trimestre è aumentato del 250% su base annua in seguito al successo globale.