Il dilemma dei Democratici Usa tra shutdown e scontro con la base progressista

AGI - Votare per il rifinanziamento delle attività del governo e fare infuriare la base progressista o mantenere la linea dura sullo shutdown e inimicarsi milioni di dipendenti pubblici? È il dilemma che si trovano ad affrontare i senatori democratici scettici sulla strategia adottata finora dalla leadership del partito, ma che non osano manifestare la loro posizione per il timore di essere messi all'indice soprattutto dopo che le manifestazioni "No Kings" hanno portato in piazza milioni di persone.
In gioco c'è la legge di finanziamento repubblicana approvata dalla Camera per riaprire le attività in shutdown e mantenerne i finanziamenti fino al 21 novembre e che ora dovrà essere votata in Senato.
I centristi avrebbero abbastanza voti, sostengono le fonti citate da The Hill, per riaprire il governo "se i senatori non fossero terrorizzati dalla ghigliottina". Solo tre membri del caucus democratico e un indipendente hanno votato per la riapertura delle attività federali, ma il disagio per la ferma opposizione del partito a quelle che in tempi normali sarebbero state proposte di legge di finanziamento relativamente poco controverse continua a crescere.
Reazioni degli Attivisti Liberal
Gli attivisti liberal hanno definito "sconcertanti" e "un errore" le votazioni per finanziare il Dipartimento della Difesa e per riaprire il governo senza costringere i repubblicani a fare concessioni sull'assistenza sanitaria. Musica per le orecchie dei repubblicani, che vogliono che i democratici centristi si sentano sempre più distanti dalle frange più radicali.
All'interno del partito democratico si riconosce che qualcuno vorrebbe porre fine allo stallo sui finanziamenti federali, ma non ci sono abbastanza democratici disposti a unirsi ai repubblicani per porre fine allo shutdown, almeno non nel breve termine, secondo la linea più radicale, votare per riaprire le attività governative quando si prevede che milioni di americani perderanno la loro assicurazione sanitaria a causa dell'aumento dei premi sarebbe in contrasto con ciò che il popolo americano desidera. È chiaro, dice una fonte del partito, che il popolo americano non vuole vedere i Democratici capitolare all'estremismo repubblicano, ma chiede "che vengano difesa l'assistenza sanitaria dei cittadini e la nostra democrazia. Ed è quello che stanno facendo".