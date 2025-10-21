La Casa Bianca esclude un incontro Trump-Putin a breve

AGI - Non ci sono piani per un incontro "nell'immediato futuro" tra il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello russo, Vladimir Putin. Lo afferma alla Reuters un alto funzionario della Casa Bianca. Anche il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha assicurato che proseguiranno i contatti telefonici con Marco Rubio, in seguito alle notizie di stampa su un rinvio del suo incontro con il segretario di Stato Usa.
Fonti, Trump chiede a Kiev di rinunciare al Donbass
Donald Trump ha fatto pressione su Volodymyr Zelensky affinché l'Ucraina ceda la regione orientale del Donbass per porre fine alla guerra scatenata dalla Russia. Lo afferma all'AFP una fonte ucraina, dopo l'incontro alla Casa Bianca di venerdì scorso. Parlando in forma anonima, il funzionario ha spiegato che il Presidente degli Stati Uniti ha esortato la controparte ucraina a ritirare le sue truppe dai territori che ancora controllano, una delle principali richieste del Presidente russo Vladimir Putin. L'incontro di venerdì è stato "teso e difficile", ha aggiunto. Trump, che aveva parlato con Putin il giorno prima, ha rifiutato la richiesta ucraina di missili Tomahawk a lunga gittata. Quando gli è stato chiesto se Trump abbia esortato Zelensky a ritirarsi dai territori ancora controllati dall'Ucraina, una delle principali richieste di Putin, il funzionario ucraino ha risposto all'AFP: "S'. è vero".
Bloomberg: l'Ue e Kiev lavorano a un piano di pace in 12 punti
Gli Stati europei stanno lavorando con l'Ucraina a una proposta in 12 punti per porre fine alla guerra della Russia lungo le attuali linee del fronte, respingendo le rinnovate richieste di Vladimir Putin agli Stati Uniti affinché Kiev ceda territori in cambio di un accordo di pace. Lo afferma Bloomberg, citando fonti informate sulla questione. Un comitato per la pace, presieduto dal presidente Usa Trump, supervisionerebbe l'attuazione del piano proposto. Se la Russia accetterà un cessate il fuoco e un impegno comune a fermare gli avanzamenti territoriali, le proposte prevedono il ritorno di tutti i bambini deportati in Ucraina e lo scambio di prigionieri. L'Ucraina riceverebbe garanzie di sicurezza, fondi per la ricostruzione dei danni di guerra e una corsia preferenziale per aderire rapidamente all'Unione europea.
Le sanzioni contro la Russia verrebbero gradualmente revocate, ma circa 300 miliardi di dollari di riserve della banca centrale congelate verrebbero restituiti solo una volta che Mosca avrà accettato di contribuire alla ricostruzione postbellica dell'Ucraina. Le restrizioni verrebbero reintrodotte automaticamente se la Russia attaccasse di nuovo il suo vicino. Mosca e Kiev entrerebbero in negoziati sulla governance dei territori occupati, anche se ne' l'Europa né l'Ucraina riconosceranno legalmente alcuna terra occupata come russa, sostengono le fonti. I dettagli del piano sono ancora in fase di definizione e potrebbero cambiare. Qualsiasi proposta dovrà anche ottenere l'approvazione di Washington, e alcuni funzionari europei potrebbero recarsi negli Stati Uniti questa settimana.