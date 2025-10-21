Putin rischia un atterraggio forzato prima di arrivare a Budapest

AGI - Benché non sia stata ancora fissata una data e nonostante la battuta d'arresto nei negoziati per la pace in Ucraina, "sono in corso i preparativi" per il vertice di Budapest tra i presidenti di Usa e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin. Lo ha dichiarato ai cronisti il viceministro degli Esteri russo, Serghei Ryabkov.
Il governo di Varsavia non esclude che la magistratura polacca, in applicazione del mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, possa ordinare l'atterraggio forzato dell'aereo con a bordo il presidente russo, Vladimir Putin, qualora attraversi i cieli polacchi diretto all'annunciato vertice di Budapest con l'omologo americano Donald Trump.
Lo ha dichiarato a Radio Rodzina il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski. "Non posso garantire che un tribunale polacco indipendente non ordini al governo di scortare a terra questo aereo per consegnare il sospetto alla corte de l'Aia", ha avvertito Sikorski.
