Trump: "Hamas faccia ciò che deve o farà una fine brutale"

AGI - Donald Trump ha ammonito Hamas a rispettare l'accordo di Sharm el Sheikh o la reazione sarà durissima. "C'è ancora speranza che Hamas faccia ciò che è giusto. Se non lo fanno, la fine di Hamas sarà veloce, furiosa e brutale", ha scritto il presidente americano su Truth. "Numerosi dei nostri ora grandi alleati in Medio Oriente e nelle aree che circondano il Medio Oriente mi hanno esplicitamente e fortemente, con grande entusiasmo, informato che avrebbero accolto con favore l'opportunità, su mia richiesta, di andare a Gaza con una forza pesante e 'raddrizzare il nostro Hamas' se continua a comportarsi male, in violazione dell'accordo", ha scritto ancora Trump.
"Ho detto a questi paesi, e a Israele, 'Non ancora'! C'è ancora speranza che Hamas faccia ciò che è giusto. Se non lo fanno, la fine di Hamas sarà veloce, furiosa e brutale!", ha riferito. "Vorrei ringraziare tutti quei paesi che hanno chiesto aiuto. Inoltre, vorrei ringraziare il grande e potente paese dell'Indonesia, e il suo meraviglioso leader, per tutto l'aiuto che hanno mostrato e dato al Medio Oriente e agli Stati Uniti", ha concluso.
Fonti della sicurezza, Hamas è indebolito ma non distrutto
Hamas è stato indebolito ma non distrutto: nei suoi ranghi ci sono ancora tra 15 e 25mila miliziani e potrà contare su nuove reclute spinte a unirsi dopo che decine di migliaia di civili palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano. Lo ha dichiarato alla Nbc Shalom Ben Hanan, ricercatore presso l'Istituto Internazionale per l'Antiterrorismo presso la Reichman University in Israele e veterano da quasi 30 anni dell'agenzia per la Sicurezza israeliana, nota anche come Shabak o Shin Bet. "Forse la minaccia non è nei giorni a venire o nel futuro più prossimo. Ma il loro potenziale è ancora l'", ha sottolineato la stessa fonte, ricordando che il 90% dei razzi di Hamas è stato abbattuto e che ha perso circa 20 mila uomini durante la guerra contro Israele.
Il vicepresidente Usa Vance in Israele
Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, è atterrato all'aeroporto Ben Gurion per iniziare la sua visita di due giorni in Israele. Secondo i media locali, Vance dovrebbe recarsi nel sud del Paese, verso il quartier generale della neonata forza sostenuta dagli Stati Uniti, per supervisionare l'attuazione del cessate il fuoco a Gaza. Domani, mercoledì, incontrerà a Gerusalemme il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog.
Hamas consegnerà altri due corpi di ostaggi alle 21. Finora 15 salme restituite
L'ala militare di Hamas ha annunciato che questa sera alle 21 trasferirà in Israele due corpi di ostaggi deceduti. In una dichiarazione ufficiale, il gruppo terroristico afferma che gli ostaggi sono stati "recuperati oggi nella Striscia di Gaza", ma non li identifica. Israele ha riconsegnato finora i corpi di 15 palestinesi a Gaza, come previsto dall'accordo di cessate il fuoco, ha riferito la Croce Rossa.