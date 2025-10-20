Amazon, Alexa e Snapchat fuori uso per migliaia di utenti

AGI - Diverse piattaforme online, tra cui Aws, l'unità cloud di Amazon, Robinhood, Snapchat e Perplexity, sono fuori uso, secondo quanto riferito da Downdetector. Il ceo di Perplexity, riferisce Reuters, ha affermato che la causa principale è un problema di Aws. Secondo Downdetector, anche Amazon.com, PrimeVideo, Canva e Alexa hanno riscontrato dei problemi insime a Venmo di Paypal.
Amazon ha dichiarato che la sua unita' di servizi cloud Aws è stata colpita da un'interruzione del servizio, che ha causato il malfunzionamento di diversi siti web e app popolari in tutto il mondo, tra cui Snapchat e Robinhood. "Possiamo confermare un aumento dei tassi di errore e delle latenze per diversi servizi Aws nella parte orientale degli Usa", ha dichiarato Aws in un aggiornamento sulla sua pagina di stato.
La startup di intelligenza artificiale Perplexity e l'exchange di criptovalute Coinbase hanno attribuito le interruzioni ad Aws. "Perplexity e' attualmente inattivo. La causa principale e' un problema di Aws. Stiamo lavorando per risolverlo", ha dichiarato il CEO di Perplexity, Aravind Srinivas, in un post su X.