Usa, "attacco imminente di Hamas contro i civili a Gaza" 

AGI - Il Dipartimento di Stato americano ha riferito di “informazioni attendibili” su un attacco preparato da Hamas contro civili a Gaza.
L'allarme di Washington: "Hamas pronto a colpire"
“Questo attacco pianificato contro i civili palestinesi costituirebbe una violazione diretta e grave dell'accordo di cessate il fuoco e comprometterebbe i significativi progressi compiuti grazie agli sforzi di mediazione” ha dichiarato il Dipartimento di Stato in un comunicato.
“Se Hamas porterà a termine questo attacco, saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l'integrità del cessate il fuoco” ha aggiunto.
Israele: "identificato il corpo di un altro ostaggio"
Le autorità israeliane hanno annunciato di aver identificato i resti di Ronen Engel, uno dei due ostaggi deceduti consegnati il giorno prima da Hamas.
L'esercito israeliano ha dichiarato di “aver informato la famiglia dell'ostaggio Ronen Engel” del ritorno dei suoi resti in Israele, informazione confermata dall'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu.
Netanyahu ha ribadito che Israele non scenderà a “nessun compromesso” e non lesinerà gli sforzi “finché tutti gli ostaggi caduti non saranno stati rimpatriati”.
Ronen Engel, 54 anni, residente nel kibbutz Nir Oz, era stato rapito dalla sua casa e ucciso da Hamas il 7 ottobre 2023; il suo corpo era stato portato via e tenuto in ostaggio nella Striscia di Gaza. Era stato dichiarato morto il 1 dicembre 2023.