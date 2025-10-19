Presidenziali Cipro Nord: Ersin Tatar perde, trionfa l’oppositore Tufan Erhurman
Presidenziali Cipro Nord: Ersin Tatar perde, trionfa l’oppositore Tufan Erhurman

Il presidente uscente Ersin Tatar, sostenuto da Recep Tayyip Erdogan, è stato sconfitto nelle elezioni presidenziali della Repubblica turca di Cipro del Nord
Tufan Erhurman
Afp - Tufan Erhurman
cipro nord
AGI - Il presidente turco-cipriota in carica Ersin Tatar, sostenuto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, è stato sconfitto nelle elezioni presidenziali. Lo ha annunciato il capo dell'Alto Consiglio elettorale turco-cipriota.

Il candidato dell'opposizione Tufan Erhurman ha vinto le elezioni della Repubblica turca di Cipro del Nord (TRNC), riconosciute solo dalla Turchia, con il 62,76% dei voti contro il 35,81% del presidente uscente Ersin Tatar.

