Trump e la passione per i 'megapanini' 

AGI - Il fatto che Donald Trump sia un fan del cibo non proprio salutare non è una novità, così come nota è la sua capacità di scolarsi una quantità di lattine di Coca-Cola durante la giornata, ma le dimensioni della sua passione sono state rivelate da Joe Gruters, presidente del Comitato Nazionale Repubblicano, che ha visto il presidente costruirsi un mega panino McDonald's unendone almeno due.
Durante una sosta in un ristorante della catena di fast food nel corso della campagna elettorale del 2024, Trump ha ordinato una porzione di patatine fritte, poi ha preso un Filet-O-Fish, un Quarter Pounder e un Big Mac, e ne ha uniti due - non è stato specificato quali - in un solo panino.
Per mandarli giù ha bevuto non una Coca, ma un'aranciata. "Pensavo tra me e me: 'Come fa un uomo così anziano a mangiare così tanti panini da McDonald's, probabilmente con regolarità?'", ha commentato Gruters, ospite del podcast 'Chambers, Changes & Conversations', "quando a me è bastato mangiarne due per stare male come un cane per 24 ore?". Secondo Gruters, McDonald's dovrebbe ricompensare Trump per il suo incondizionato amore per la catena.
Non è la prima volta che gli ordini del Presidente in un McDonald's diventano leggendari: nel 2017 si fermò in un ristorante per ordinare due Big Mac, due Filet-O-Fish e un milkshake al cioccolato.
A bordo dell'Air Force One è stato fotografato con Elon Musk, lo speaker della Camera Mike Johnson, a suo figlio Donald Trump Jr. e il futuro segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. mentre cenavano con panini McDonald's: il presidente aveva davanti a sé un Big Mac, un Filet-O-Fish e delle patatine fritte.
Lo scatto era stato diffuso pochi giorni dopo che Trump aveva dichiarato che Kennedy voleva "contribuire a rendere l'America di nuovo grande e sana" e che avrebbe protetto gli Stati Uniti dagli "additivi alimentari".