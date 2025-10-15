Un parrocchiano dona al Papa un purosangue arabo 

AGI - Papa Leone XIV ha ricevuto a margine dell'Udienza Generale un cavallo bianco in dono dalla Polonia. Si tratta di un purosangue arabo di nome Proton che arriva dalla scuderia in Kolobrzeg-Budzistowo. Il dono è sicuramente gradito al Pontefice. Negli anni in cui Prevost era missionario in Perù, per spostarsi da un villaggio all'altro, usava proprio il cavallo come mezzo di trasporto.
ll dono al Papa del cavallo purosangue arabo proviene da un parrocchiano della parrocchia San Adalberto a Londra, precisa la sala stampa vaticana.
"La ragione del dono è che il Santo Padre, quando era missionario in Perù, andava spesso a cavallo. Nell'intenzione del donatore, un dono cosi' raro e prezioso potrebbe poi essere messo all'asta, e il ricavato destinato all'aiuto dei poveri e dei bisognosi".
I purosangue arabi sono considerati i più belli al mondo. Proton (il nome del cavallo) "è nato nella più antica scuderia polacca, fondata oltre 200 anni fa a Janow Podlaski. Ha origini internazionali. Suo padre, lo stallone Kahil, è nato nella filiale statunitense di un allevamento del Qatar. La madre, Pradera, proviene da Janow Podlaski, ma suo padre era lo stallone Hlayyil, allevato da Sua Altezza Reale la Principessa Alia Al Hussein di Giordania. Proton ha dodici anni.è di mantello grigio con macchie scure".