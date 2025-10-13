Il Venezuela chiude la sua ambasciata a Oslo

AGI - Il Venezuela ha chiuso la sua ambasciata a Oslo tre giorni dopo l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace alla leader dell'opposizione Maria Corina Machado. "L'ambasciata venezuelana ci ha informato che chiuderà i battenti, senza fornire alcuna motivazione", ha dichiarato una portavoce del Ministero degli Esteri norvegese, Cecilie Roang, in una e-mail ad Afp. "Ciò è deplorevole. Nonostante le nostre divergenze su diverse questioni, la Norvegia desidera mantenere aperto il dialogo con il Venezuela e continuerà a lavorare in questa direzione", ha aggiunto Roang.
Il Comitato norvegese per il Nobel, composto da cinque membri nominati dal Parlamento del Paese, ha assegnato venerdì scorso il Premio Nobel per la Pace a Machado "per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia". "Per quanto riguarda le questioni relative a questo premio, ci rimettiamo al Comitato per il Nobel", ha affermato.
Machado dedica il premio e chiede aiuto a Trump
Machado, che vive in clandestinità nel suo Paese, ha dedicato il premio "al popolo sofferente del Venezuela" e al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dal quale spera di ottenere aiuto per estromettere dal potere il presidente chavista Nicolas Maduro, che la ha definita una "strega".