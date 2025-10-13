Nobel per l'economia: dall'IA alle diseguaglianze, i nomi 'in pole'

AGI - Il premio Nobel per l'economia, che chiude la stagione 2025, sta per essere annunciato. Secondo gli esperti, il premio di quest'anno potrebbe andare alla ricerca sull'intelligenza artificiale o sulla disuguaglianza. Il vincitore o i vincitori del prestigioso premio saranno annunciati alle 11:45. L'anno scorso il premio è stato assegnato al turco-americano Daron Acemoglu e ai britannico-americani Simon Johnson e James Robinson per la ricerca sulla disuguaglianza di ricchezza tra le nazioni.
Prevedere i vincitori non è una scienza esatta e il processo di nomina e selezione è avvolto nel segreto. Ma gli osservatori del premio hanno le loro strategie per restringere il campo dei contendenti. Per Micael Dahlen, professore alla Stockholm School of Economics, è importante guardare alle discipline premiate negli anni precedenti. "L'economia dell'informazione è una forte contendente", ha detto Dahlen all'AFP, sottolineando che questo campo è stato messo in luce l'ultima volta per il premio 2016. "Negli ultimi anni, soprattutto con l'intelligenza artificiale, questo campo è diventato di grande attualità", ha affermato. Secondo Dahlen, un forte candidato sarebbe quindi l'economista americano Erik Brynjolfsson. Dahlen ha anche fatto il nome della tedesca Monika Schnitzer, eminente economista nel campo dell'economia internazionale. Nello stesso campo, la commissione potrebbe anche dare il via libera all'americana Susan Athey, che esplora come le nuove tecnologie trasformano i mercati e le politiche pubbliche, ha spiegato Mikael Carlsson, professore all'Università di Uppsala.
Donne e la storia del Nobel per l'Economia
Le donne sono state sottorappresentate tra i vincitori del premio per l'economia. Dei 96 vincitori premiati dal 1969, solo tre sono donne. "Nessuno è insensibile al modo in cui vengono percepite le decisioni", ha dichiarato all'AFP Magnus Henrekson dell'Istituto di ricerca di economia industriale di Stoccolma. La stagione dei Nobel 2025 ha finora premiato due donne: l'americana Mary Brunkow, co-vincitrice del premio per la medicina, e la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del premio Nobel per la pace. Il premio per l'economia è l'unico Nobel che non figura tra i cinque originari creati nel testamento dello scienziato svedese Alfred Nobel, morto nel 1896. È stato invece istituito grazie a una donazione della banca centrale svedese nel 1968, portando i detrattori a soprannominarlo "falso Nobel".
Disuguaglianze di ricchezza e candidati
"Se avesse scritto il suo testamento oggi, credo che l'economia sarebbe stata inclusa, poiché è così importante per la nostra comprensione degli eventi mondiali e di come possiamo migliorare le nostre società", ha affermato Dahlen. Come per i premi Nobel per la chimica e la fisica, la Royal Swedish Academy of Sciences sceglie il vincitore e segue lo stesso processo di selezione. L'edizione 2025 potrebbe premiare economisti che si occupano delle disuguaglianze di ricchezza, come il franco-americano Emmanuel Saez o il francese Thomas Piketty, secondo i ricercatori dell'Università di Goteborg. "I loro confronti internazionali e le loro banche dati aperte hanno reso il dibattito più basato su dati concreti e hanno rafforzato la nostra comprensione di come diversi sistemi fiscali possano ridurre le disuguaglianze senza ostacolare lo sviluppo economico", ha affermato il professore di economia Olof Johansson Stenmman in un commento.
Altri nomi in lizza e aree di ricerca
Tra i possibili vincitori c'è, poi, l'economista francese Gabriel Zucman potrebbe essere un contendente insieme alla coppia, anche se il fatto che sia recentemente salito alla ribalta in Francia per una proposta di tassare i super ricchi potrebbe dissuadere l'Accademia dal fare quella che potrebbe essere considerata una scelta controversa. "Questo potrebbe scoraggiarli", ha ipotizzato Henrekson. Nel 2023, Zucman ha vinto la John Bates Clark Medal, un premio spesso considerato un potenziale precursore del Nobel, con il 17% dei suoi vincitori che in seguito ha vinto il Nobel. Altri nomi citati come possibili vincitori sono la belga Marianne Bertrand e l'americano Sendhil Mullainathan. La società di ricerca Clarivate, che elenca i potenziali vincitori in base al numero di citazioni, ha messo in evidenza il duo per le loro ricerche sulla discriminazione razziale e l'economia del lavoro influenzata dalla psicologia e dalla cultura. Altro nome papabile è quello dell'economista svizzero Ernst Fehr, specializzato in economia comportamentale e neuroeconomia, è stato proposto e potrebbe condividere il premio con gli americani George Loewenstein e Colin Camerer. Gli analisti hanno anche indicato il giapponese Nobuhiro Kiyotaki e il britannico John Moore per il loro lavoro su come piccoli shock possono influenzare i cicli economici.