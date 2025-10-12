La minaccia del premio Nobel per la Pace Machado: "Maduro ha i giorni contati"

AGI - La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha dichiarato che il presidente Nicolas Maduro "ha i giorni contati" in un'intervista pubblicata sul quotidiano argentino La Nacion, dopo aver dedicato il Premio Nobel per la Pace 2025, che le è stato conferito venerdì scorso, ai suoi compatrioti.
Machado ha affermato che ricevere il premio "ha un impatto molto importante sia sui venezuelani che sul regime stesso, che si rende conto che il mondo intero legittima la sua lotta e che Maduro è completamente isolato e ha i giorni contati".
Machado ha elogiato la posizione degli Stati Uniti e l'ha descritta come un fattore chiave nell'isolamento del leader venezuelano: "La ferma posizione del presidente (Donald) Trump e del governo degli Stati Uniti di smantellare i cartelli della droga ha cambiato completamente la dinamica". Ha sostenuto che dalle elezioni del 28 luglio 2024, il governo di Nicola's Maduro ha iniziato "un inesorabile declino" e che la sua strategia è sostenuta solo da "violenza e terrore". "Se Maduro vuole la pace, dovrebbe andarsene ora. Con o senza negoziati, Maduro se ne andra'", ha sottolineato Machado.
