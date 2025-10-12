Oggi la liberazione degli ostaggi in due fasi

AGI - La liberazione degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza avverrà in due fasi: il primo gruppo è atteso alle 07:00 del mattino italiane, il secondo un'ora dopo. Lo riferiscono i media israeliani. Il trasferimento dei corpi degli ostaggi morti dovrebbe iniziare nel pomeriggio.
Secondo Ynet, l'Idf si sta preparando a ricevere gli ostaggi da tre punti della Striscia: Khan Yunis, le città centrali e Città di Gaza. Le forze armate hanno ammesso che non sono in grado di stimare il numero dei corpi che verranno restituiti domani. Secondo l'Idf, Hamas non dovrebbe tenere una cerimonia in occasione della liberazione ma potrebbe provare a utilizzare comunque le immagini del rilascio a scopo propagandistico, anche contattando le famiglie dei prigionieri.