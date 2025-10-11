Esplosione in una fabbrica di munizioni nel Tennessee, "sono tutti morti" i 18 dati per dispersi
Esplosione in una fabbrica di munizioni nel Tennessee, "sono tutti morti" i 18 dati per dispersi
Home>Estero

Esplosione in una fabbrica di munizioni nel Tennessee, "sono tutti morti" i 18 dati per dispersi

Lo sceriffo Chris Davis: "Una delle peggiori scene cui abbia mai assistito"
Esplosione in una fabbrica di munizioni nel Tennessee, "sono tutti morti" i 18 dati per dispersi
tennessee esplosione
di lettura

AGI - Potrebbe essere più tragico del previsto il bilancio della devastante esplosione di una fabbrica di munizioni avvenuta venerdì 10 ottobre alle 7:45 del mattino (le 14:45 in Italia) nell'area di Hickman, in Tennessee.

ADV

Si teme siano tutte morte le 18 persone date disperse. "Diciotto persone sono classificate come disperse e si teme siano morte - ha annunciato lo sceriffo Chris Davis -, questa è una delle peggiori scene a cui abbia mai assistito".

ADV

La società colpita dall'incidente, Accurate Energetic Systems, si trova a circa un'ora a sud-ovest di Nashville e i soccorritori sono riusciti solo a mettere in sicurezza l'area.

ADV