Tajani: "La pace vicina, pronti ad inviare militari"

Tajani: "La pace è vicina, pronti ad inviare militari"
Il ministro degli esteri e vicepremier: "Israele lascerà la Striscia lentamente"
AGI - "La pace è vicina. Giungono notizie ottime, ma non basta la firma. Ora bisogna difendere questa tregua ed inizia il lavoro". Lo afferma a Rainews sul Medio Oriente il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
"L'Italia è pronta a fare tutto ciò che serve per una soluzione in Medio Oriente. L'Italia può anche dare militari per una forza internazionale che possa unificare Gaza e Cisgiordania. Siamo anche in prima linea per gli aiuti", sottolinea il vicepremier, avvertendo che "Israele lascerà lentamente" la Striscia di Gaza".
"Questa mattina - aggiunge infine sulla vicenda della Flotilla - ci sarà la visita consolare. In uno, massimo due giorni, gli attivisti italiani fermati torneranno a casa".