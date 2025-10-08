Il premio Nobel Clarke si scaglia contro Trump per i tagli alla ricerca

AGI - John Clarke, uno dei vincitori del Premio Nobel per la Fisica del 2025, ha denunciato le azioni di Donald Trump per trasformare il panorama scientifico negli Stati Uniti, definendoli un "problema estremamente grave". La politica del presidente americano in materia di ricerca si è tradotta, dal suo ritorno alla Casa Bianca a gennaio, in tagli drastici ai finanziamenti e in licenziamenti di scienziati negli enti federali.
"Questo paralizzerà gran parte della ricerca scientifica negli Stati Uniti", ha dichiarato Clarke all'AFP, aggiungendo di conoscere colleghi che hanno già subito riduzioni significative dei fondi.
Il fisico britannico, 83 anni, premiato insieme ad altri due scienziati per le scoperte nell'ambito della meccanica quantistica, ha ricordato di aver potuto contare, circa quarant'anni fa, su risorse consistenti per portare avanti i propri studi.
"Sarà disastroso se continuerà cosi'", ha avvertito Clarke, docente all'Università della California a Berkeley. "Anche se l'attuale governo terminasse il suo mandato, potrebbe servire un decennio per tornare al livello di sei mesi fa. È un problema enorme, del tutto incomprensibile per chiunque lavori nella scienza".
