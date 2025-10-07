Aggredita a coltellate la sindaca di Herdecke. La polizia ferma il figlio adottivo
Iris Stalzer, 57 anni, eletta al ballottaggio il 28 settembre scorso, è in pericolo di vita
Accoltella la sindaca di Herdecke e fugge, è caccia all'uomo in Germania
ALEX TALASH / AFP - Vigili del fuoco e soccorritori trasportano Iris Stalzer, la neoeletta sindaca di Herdecke, su una barella prima che venga trasportata in elicottero a Herdecke, nella Germania occidentale, dopo essere stata gravemente ferita in un attacco con un coltello
AGI - La Germania è sotto shock per l'accoltellamento di Iris Stanzer, sindaca neoeletta della cittadina di Herdecke, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. La donna, che presentava ferite multiple da taglio, è in pericolo di vita. La polizia tedesca ha portato via il figlio adottivo di 15 anni di Stalzer.

Al momento dell'aggressione avvenuta per strada, erano in casa il 15enne e la figlia (anch'essa adottiva) di 17 anni. Stalzer è riuscita a trascinarsi dentro casa quando sono arrivati i soccorsi. La donna era ancora cosciente. Secondo le prime dichiarazioni rilasciate dalla polizia intervenuta sul luogo dell'aggressione, il figlio 15enne avrebbe inizialmente riferito che la madre era stata aggredita da diversi uomini. Per questo motivo era scattata una caccia all'uomo. I medici stanno lottando per salvare la vita alla sindaca socialdemocratica.

Chi è Iris Stalzer

Stalzer era stata eletta sindaca al ballottaggio del 28 settembre, con il 52,2% dei voti, contro il candidato di centro-destra del partito cristiano-democratico Fabian Conrad Haas. Stalzer, 57 anni, madre di due adolescenti, è un avvocato del lavoro che per molti anni ha ricoperto diversi ruoli nella politica locale della cittadina di circa 20 mila abitanti.

Il commento di Friedrich Merz

Friedrich Merz ha espresso sgomento per l'aggressione di Stalzer. "Abbiamo ricevuto la notizia di un atto atroce a Herdecke. Ora è necessario chiarire rapidamente la questione. Temiamo per la vita del sindaco eletto, Iris Stalzer, e speriamo nella sua completa guarigione", ha scritto il cancelliere su X. "I miei pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi cari", ha aggiunto Merz.

