Terremoto nelle Filippine: il bilancio sale a 60 morti, ospedali al collasso

AGI - Il bilancio delle vittime del potente terremoto che ha colpito le Filippine centrali ha raggiunto quota 60, con i feriti che hanno sovraffollato gli ospedali dell'isola di Cebu mentre i soccorritori trasportavano via decine di sacchi per cadaveri nel caos del dopo terremoto.
Il terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito alle 21:59 (13:59 GMT) di martedì al largo dell'estremità settentrionale dell'isola, vicino a Bogo, una città di 90.000 abitanti, secondo l'US Geological Survey (USGS).
